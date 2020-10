Nenê marca de pênalti e Fluminense bate o Bahia

O Fluminense segue em grande fase e neste domingo venceu por 1 a 0 o Bahia, no Maracanã. Com o resultado, os tricolores se mantêm entre os líderes do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos. Os baianos, com 15, segue na parte de baixo da classificação.

No primeiro tempo, o Fluminense teve a posse de bola, mas pouco incomodou Douglas. Já na etapa final, o Bahia melhorou, equilibrou o jogo, mas viu os donos da casa marcarem com Nenê, de pênalti, após revisão do VAR.

Na próxima rodada, o Fluminense encara o Atlético-MG, na quarta-feira, no Mineirão. O Bahia joga na sexta-feira, contra o Goiás, em Goiânia.

O jogo – O Fluminense começou melhor a partida e assustou logo aos dois minutos, em chute de Fernando Pacheco. Depois, foi a vez de Nenê fazer boa jogada e buscar Fred na área. No entanto, Douglas estava atento e se antecipou para fazer a defesa.

Depois do bom início, o Bahia melhorou a marcação e passou a impedir os bons avanços dos cariocas. Somente aos 28 minutos, Fred escorou para Nenê chutar da entrada da área. Douglas se esticou para fazer boa defesa.

O lance animou os donos da casa, que mantiveram a busca pelo gol. Aos 34 minutos, Igor Julião foi lançado, se esticou e conseguiu bom passe para Hudson. Só que o volante não conseguiu a finalização.

Enquanto o Bahia pouco incomodava na frente, o Fluminense seguiu na pressão nos minutos finais. Os cariocas criaram mais uma chance, mas novamente Hudson não chegou a tempo para mandar para o gol. Assim, o duelo seguiu igual até o intervalo.

No segundo tempo, o Bahia até tentou equilibrar as ações, mas viu o Fluminense criar boa chance aos seis minutos. Fernando Pacheco chutou da entrada da área e acertou a trave.

Os visitantes só chegaram com perigo pela primeira vez no jogo aos 17 minutos. Após bola levantada na área, a bola sobrou com Rossi, que chutou pela linha de fundo.

Com o confronto aberto, o Fluminense aproveitou os espaços para abrir o placar no Maracanã. Nenê foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti após revisão no VAR. O próprio meia cobrou com categoria, sem chance para Douglas.

Depois do revés, o Bahia tentou se lançar ao ataque, mas a equipe seguia com dificuldade na criação ofensiva. Com isso, o Fluminense manteve a vantagem no placar nos minutos finais para sair de campo com a vitória no Maracanã.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Merçon/assessoria)11/10/2020 17:20

