Helder anuncia nomes para secretarias regionais, Adepará e Escola de Governo no PA

Helder anuncia novos integrantes da equipe de governo. — Foto: Reprodução / Twitter

Lucivaldo Lima deve assumir a Adepará; João Neto, a sec. Regional do Sul e Sudeste; Evanilza Maciel, a Escola de Governo; e Henderson Pinto, a sec. Regional do Baixo Amazonas.

O governador eleito Helder Barbalho divulgou na noite desta sexta-feira (28) mais quatro nomes para integrar a equipe de governo do Pará. O anúncio foi feito pelas redes sociais.

A Secretaria Regional de Governo do Sul e Sudeste deve ser assumida pelo deputado João Chamon Neto (MDB), que já foi vereador de Marabá; prefeito de Curionópolis e ex-servidor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Segundo a equipe de Helder, Neto é profissional de publicidade e jornalismo, com graduação em gestão pública.

Já a Secretaria do Centro Regional de Governo do Baixo Amazonas deve ser assumida pelo vereador em Santarém, Henderson Lira Pinto (MDB), que é graduando em gestão pública.

O engenheiro agrônomo Lucivaldo Moreira Lima deve assumir a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará). O currículo dele inclui formação pela Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra).

E, a Escola de Governo deve ser assumida pela pedagoga Evanilza Maciel, graduada em pedagogia e administração escolar pela Universidade do Estado (Uepa). Segundo a assessoria, ela já foi secretária de Educação em Conceição do Araguaia e consultora pedagógica do Ministério da Educação.

Com os novos anúncios, Helder já define 34 nomes para compor a equipe de governo. Confira a lista:

Fazenda: René Sousa

Planejamento: Hana Ghassan

Casa Civil: Parsifal Pontes

Banpará: Braselino Assunção

Meio Ambiente: Mauro O’ de Almeida

Transportes: Pádua Andrade

Saúde: Alberto Beltrame

Iterpa: Bruno Kono

Desenvolvimento e Obras Públicas: Ruy Cabral

Chefia de gabinete: Luiziel Guedes

Casa Militar: Coronel Costa Júnior

Corpo de Bombeiros: Coronel Hayman

Comando Geral da PM: Coronel Dílson Júnior

Segurança Pública: Ualame Fialho

Justiça: Hugo Rogério Sarmanho Barra

Cidadania: Ricardo Balesteri

Delegacia Geral: Alberto Teixeira

Procuradoria Geral do Estado: Ricardo Sefer

Sistema Penitenciário: Jarbas Vasconcelos

Secretaria de Assistência Social: Inocêncio Gasparim

Inmetro: Cintya Simões

Desenvolvimento Agropecuário e Pesca: Hugo Suenaga

Portos e Hidrovias: Abraão Benassuly Neto

Cerimonial: Marcelo Pinheiro

Educação: Leila Freire

Ciência e Tecnologia: Carlos Maneschy

Desenvolvimento Econômico: Iran Lima

Companhia de Desenvolvimento Econômico: Luftala Bitar

Esporte e Lazer: Arlindo Silva

Cultura: Ursula Vidal

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...