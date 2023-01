Helder Barbalho toma posse como governador do Pará e diz que não vai permitir ‘que ilegalidade ambiental seja prática de costume’

Helder com a faixa de governador do estado do Pará — Foto: Antenor Filho

Cerimônia foi realizada na manhã deste domingo (1º) em Belém. Outras três cerimônias serão realizadas nos municípios de Marabá, Santarém e Breves —

O governador reeleito do Pará, Helder Barbalho (MDB), e sua vice, Hanna Ghassan, tomaram posse oficialmente durante cerimônia realizada na manhã deste domingo (1º) no plenário da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) em Belém. Helder recebeu a faixa governamental dos seus três filhos.

A cerimônia começou por volta de 10h. Presidiu a solenidade a presidente em exercício da Alepa, Francisco Melo (Chicão – MDB). Participaram da mesa os pais de Helder, o senador Jader Barbalho, o ministro das Cidades Jader Filho, a deputada federal Elcione e Edmilson Rodrigues, prefeito da cidade de Belém .

Helder dedicou mais de quatro minutos do seu discurso para falar exclusivamente da Amazônia e questões ambientais. O governador reeleito ressaltou que o estado do Pará não pode mais ‘permitir que ilegalidade ambiental seja prática de costume e da cultura do uso da terra’.

‘Sabemos que este modelo incrementado nos anos iniciais de nossa gestão avançou o estado do Pará ao protagonismo nacional e internacional. Não podemos recuar, pois o mundo nos olha. O mundo aprecia aqueles que estão dispostos a liderar esse novo modelo’.

Barbalho tem como compromisso desenvolver tecnologia e inovação na região amazônica, mas quer realizar esse feito sem comprometer o meio ambiente.

‘Que a floresta viva, que é responsável pelo equilíbrio climático, nos permita consciência, tecnologia e inovação. Que nós possamos utilizar da nossa bioeconomia e biodiversidade e construir um novo modelo. Um modelo que possa incrementar renda e gerar emprego. Que possamos fazer da floresta em pé um novo ativo econômico e uma nova commodity global’, diz Helder Barbalho.

Helder foi reeleito diretamente, sem a necessidade do segundo turno, sendo o governador com o maior porcentual do Brasil com 70,41% dos votos (3.117.276 votos).

Outras cerimônias

Ele ainda fará cerimônias de posse em Marabá, nesta segunda (2), no sudeste do estado, às 15h, no Carajás Centro de Convenções Leonildo Borges Rocha. No mesmo dia, às 18h, o evento será em Santarém, no oeste, no Centro Cultural João Fona. Na terça-feira (3), a posse será em Breves, no Arquipélago do Marajó, na orla em frente à sede municipal.

No último sábado (31), ocorreu uma missa em Ação de Graças, celebrada pelo Arcebispo Dom Alberto Taveira, na Catedral Metropolitana de Belém, assim como ocorreu há quatro anos.

Após ser empossado, Helder deve embarcaou para Brasília e acompanhar a posse do presidente eleito Lula (PT).

Quem é Helder Barbalho

Helder Zahluth Barbalho nasceu em Belém, tem 43 anos, é graduado em Administração e pós-graduado com o título de MBA Executivo em Gestão Pública.

No ano 2000, foi eleito vereador de Ananindeua. Dois anos depois se elegeu deputado estadual. No Legislativo Estadual, apresentou projetos direcionados em especial às questões de segurança, educação e de combate às desigualdades sociais. Presidiu e foi relator da Comissão de LDO, PPA e LOA.

Helder assumiu a Prefeitura de Ananindeua, terceira maior cidade da Amazônia, com 25 anos de idade, em 2005. Ainda como prefeito de Ananindeua, assumiu a presidência da Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará (Famep). Em 2008, foi reeleito, no 1º turno, à Prefeitura de Ananindeua.

Em 2014 concorreu ao cargo de governador do Estado do Pará, chegou a ganhar o primeiro turno com 49,8%, mas foi derrotado no segundo turno para Simão Jatene (PSDB).

Helder atuou nos últimos anos como Ministro da Pesca e Aquicultura, de janeiro de 2015 a outubro de 2015. Foi ainda ministro da Secretaria Nacional dos Portos, no período de outubro de 2015 até abril de 2016. E esteve à frente do Ministério da Integração Nacional, de 12 de maio de 2016 até 6 de abril de 2018.

Em 2018, tentou novamente se eleger governador do Pará e superou seu adversário nas urnas, Márcio Miranda, com 55,43% dos votos (2.068.319 votos).

