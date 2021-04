Helder decreta situação de emergência no sul e sudeste

Região tem sofrido com as fortes chuvas dos últimos dias

Helder assinou o decreto a pedido dos sindicatos rurais, produtores rurais, e Federação da Agricultura (Foto:| Marco Santos/Ag. Pará)

Em virtude das fortes chuvas nas regiões sul e sudeste paraense, o Governador do Estado, Helder Barbalho, decretou nesta sexta-feira (9), situação de emergência nessas regiões pelo prazo de 180 dias, de acordo com o Decreto 1.453, que deve ser publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

“Assino esse decreto em pedido dos sindicatos rurais, produtores rurais, e Federação da Agricultura, para que com este decreto, possamos colaborar com o cultivo do nosso Estado, que tem sofrido com as fortes chuvas, o que impede o escoamento da nossa produção. Com essa perda temos prejuízos que certamente trazem impactos econômicos para essas regiões do nosso Estado”, frisou Helder Barbalho.

Pessoal do sul e sudeste do Pará, atendendo as reivindicações dos sindicatos rurais, da federação da agricultura e do setor produtivo do estado, assinei o decreto de situação de emergência para todos os municípios dessas regiões, em função das chuvas intensas.

CHUVAS

De acordo com a Rede de Previsão Climática e Hidrometeorológica, coordenada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), há previsão de acumulados de chuvas em abril dentro da média no setor norte do Arquipélago do Marajó, na região do Tapajós e na parte norte da região Sudeste, assim como na região Sul.

