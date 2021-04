Jovem está sendo procurado por fugir com garota de 12 anos

Informações colhidas junto a colegas da menina indicam que os dois teriam um relacionamento e podem estar juntos (Foto:Reprodução Portal Zé Dudu)

O desaparecimento de uma adolescente mobilizou dezenas de pessoas em Jacundá, no sudeste do Pará. Adriele Ferreira Santos, 12 anos, sumiu da casa dos pais na manhã da última quinta-feira (8) e desde então não foi mais vista e nem deu notícias. Familiares desesperados fizeram buscas pela jovem, inclusive pelas redes sociais e, já de noite, o pai foi à delegacia registrar um boletim de ocorrência.

No BO, o pai de Adriele relata que a família deu pela falta dela logo cedo, pois ela não amanheceu no quarto onde dormia. Algum tempo depois percebeu-se que a garota tinha levado roupas e documentos pessoais e, a partir daí começaram a procurá-la. Foi a partir de informações dadas por colegas de Adriele que a família chegou ao nome de Vinícius Pereira, também morador de Jacundá, e ao endereço dele na cidade.

No local, estava apenas a mãe do suspeito, que segundo ela, havia saído para a roça de madrugada e ainda não tinha retornado para casa. Mas, segundo vizinhos próximos, a família do rapaz não tinha conhecimento do ‘namoro’.

As buscas pelos dois continuam e, se localizados, Vinícius pode responder por estupro de vulnerável, mesmo que tenha havido consentimento da jovem na fuga, já que ela tem pouco mais de 12 anos.

Qualquer pessoa que tenha informações sob o paradeiro de Vinícius e Adriele pode colaborar com a Polícia por meio do Disque-Denúncia Sudeste do Pará, do WhatsApp (94) 3312-3350 ou pelo aplicativo disponível para iOS e Android. O anonimato é garantido.

Com informações do Portal Zé Dudu/09.04.21 23h45

