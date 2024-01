Helicóptero cai em lago em Capitólio, Minas Gerais; uma pessoa morreu; vídeo

Piloto e outros dois tripulantes foram resgatados e levados às pressas para hospitais de cidades vizinhas.

Uma pessoa morreu depois que um helicóptero fretado para realizar um passeio por Capitólio, a 293 km de Belo Horizonte, caiu no lago pouco tempo após a decolagem. Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas estavam na aeronave, sendo que o piloto e os outros três tripulantes foram resgatados e levados às pressas para hospitais de cidades vizinhas de Passos e Piumhi. Lucas Chaves Ávila, piloto do helicóptero, foi encaminhado para a Santa Casa de Piumhi com suspeita de fratura na coluna.

Outra ocupante da aeronave se chama Julia Mendonça Silva Bernardes. Ela tem 22 anos, se queixou de dores no corpo e também foi levada à Santa Casa de Piumhi.

O nome da terceira pessoa ferida ainda não foi divulgado. Ela foi conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atendimento médico em Passos.

O acidente ocorre quase dois anos após queda de estrutura rochosa na região dos cânions de Capitólio, que atingiu quatro lanchas, deixou 10 mortos e 31 feridos, no dia 8 de janeiro de 2022.

Investigação

Investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III), braço regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) da Força Aérea Brasileira (FAB), localizado no Rio, foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência.

A FAB explicou que profissionais qualificados e credenciados vão realizar coleta e confirmação de dados, preservação de indícios, verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação.

Veja Vídeo:

🚁🇧🇷 Minas Gerais: helicóptero com 4 pessoas cai no lago de Furnas, em Capitólio Um helicóptero com quatro pessoas caiu na manhã desta terça-feira (2) no lago de Furnas, em Capitólio, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. pic.twitter.com/PjQZEdLl4x — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) January 2, 2024

Fonte: O liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/01/2024/14:11:13

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...