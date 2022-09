Helicóptero com deputado federal cai na Bahia

O helicóptero sofreu um acidente na zona rural da cidade de Monte Santo, a 366 km de Salvador. |Foto: Reprodução

Além do deputado federal João Carlos Bacelar (PL), estavam no helicóptero o candidato a deputado estadual Marcinho Oliveira (União Brasil) e o piloto da aeronave.

Um helicóptero que transportava o deputado federal João Carlos Bacelar (PL) sofreu um acidente na manhã desta terça-feira (6) na zona rural da cidade de Monte Santo (366 km de Salvador).

O deputado federal João Bacelar. | Foto:Reprodução/Câmara de Deputados

O deputado iria participar de uma agenda de campanha na região e estava acompanhado do candidato a deputado estadual Marcinho Oliveira (União Brasil) e do piloto da aeronave.

Os três tiveram ferimentos leves causados por estilhaços do vidro do helicóptero, foram atendidas por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e passam bem.

O acidente aconteceu durante a manobra de pouso no distrito de Pedra Vermelha, em Monte Santo. O helicóptero perdeu potência, tombou e se chocou contra o chão.

A aeronave havia partido da cidade vizinha de Santaluz, base eleitoral de Marcinho Oliveira, onde ele foi vice-prefeito.

Em nota, o deputado João Carlos Bacelar informou que está bem e agradeceu as mensagens de apoio. Marcinho Oliveira classificou o episódio como um susto e buscou tranquilizar amigos e eleitores. (Com informações do FOLHAPRESS).

