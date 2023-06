Bebê recebe nome INÉDITO no Brasil e foi a mãe que inventou

(Foto: Reprodução site /brazilgreece.com) – No Brasil, a escolha de nomes para bebês geralmente segue opções já conhecidas e consagradas. No entanto, todos os anos são divulgados rankings com os nomes mais populares, revelando as preferências dos pais.

Em 2022, os Cartórios de Registro Civil divulgaram os números através da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil).

Apesar dos nomes tradicionais como Miguel e Helena permanecerem no topo da lista, uma história singular chamou atenção. Uma mãe decidiu dar à sua filha um nome inédito, tornando-a a primeira e única pessoa com esse nome no país. Para ela, ter um nome único é algo verdadeiramente especial e diferente.

O nome escolhido para a menina foi Janeiro Fevereiro de Março Abril. Uma escolha bastante inusitada e surpreendente!

Nomes masculinos: 1º lugar: Miguel (28.301 registros) 2º lugar: Gael (25.252 registros) 3º lugar: Arthur (24.762 registros) 4º lugar: Heitor (22.368 registros) 5º lugar: Davi (22.084 registros)

Nomes femininos: 1º lugar: Helena (21.890 registros) 2º lugar: Alice (19.561 registros) 3º lugar: Laura (16.380 registros) 4º lugar: Maria Alice (14.677 registros) 5º lugar: Valentina (13.624 registros)

Essa lista revela a preferência por nomes que remontam há milênios e continuam populares. No entanto, a decisão de dar um nome único e inédito ainda é uma possibilidade para os pais.

A escolha do nome é uma decisão pessoal e importante na vida de uma criança. Ela reflete a identidade, os valores e os desejos dos pais. Seja optando por um nome tradicional ou criando algo completamente novo, o mais importante é que o nome transmita amor e significado.

Seja único, criativo e, acima de tudo, faça com que o nome seja uma homenagem especial ao seu filho ou filha.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/06/2023/06:25:27

