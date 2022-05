Mãe e filho de 11 anos estão entre as vítimas de acidente com ônibus de viagem na BR-163

(Foto:Reprodução) – Duas das 11 vítimas do grave acidente entre um ônibus de viagem e um caminhão na BR-163, em Vera (a 460 km de Cuiabá), na tarde desta terça-feira (17), já foram identificadas.

A professora Sidinei Oliveira Cardoso, de 48 anos, e o filho Carlos André, de 11, seguiam viagem para Sinop (a 513 km da Capital) com outros 44 passageiros.

A colisão lateral aconteceu no KM 799 da rodovia e deixou parte do ônibus completamente destruída. O motorista do veículo teve o braço amputado na colisão e socorrido em estado grave pelo Ciopaer. (As informações são da Redação – Bruna Barbosa).

Ele foi levado para o Hospital Regional de Sinop. Além de professora, Sidinei fazia parte da diretoria executiva do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (Sintep-MT).

Sidinei estava voltando para Sinop, onde morava, após participar de um ato público em defesa da categoria, nessa segunda-feira (16), em Cuiabá.

Em dezembro de 2018, a então presidente do Sintep-MT e um secretário morreram em um acidente na mesma rodovia, perto de Diamantino (a 209 km de Cuiabá). Jocilene Barboza dos Santos e Julio Cesar Martins Viana estavam em uma Amarok que bateu em uma carreta.

Acidente grave

A gravidade do acidente impressionou o policial rodoviário federal Leonardo Ramos. Por conta do impacto, a lateral do ônibus de viagem, onde estavam 45 passageiros, além do motorista, ficou completamente destruída.

“Infelizmente, é provável que o número de mortes aumente, muitas pessoas saíram gravemente feridas. É uma tragédia que nunca aconteceu na nossa região. Número elevado de vítimas fatais, muitas vidas ceifadas”, explicou.

Em análises preliminares, as equipes constataram marcas de frenagem na pista contrária, sentido Sorriso. No entanto, a dinâmica do acidente ainda será investigada por perícias. “De fato, observamos que no local do acidente há marcas na contramão do sentido do ônibus. O acidente ocorreu na pista sentido Sorriso”, explicou.

O motorista da carreta teve ferimentos leves e também foi socorrido pelas equipes de resgate.

Jornal Folha do Progresso em 18/05/2022/10:35:30

