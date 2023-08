Helicóptero da Marinha cai e deixa dois mortos e seis feridos em Formosa (GO)

Dois militares à bordo morreram no momento do acidente e outros seis foram levados a hospitais (Foto:Reprodução/Redes Sociais).

Aeronave estava em treinamento quando caiu e matou dois militares e deixou seis feridos

Nesta terça-feira (8), um helicóptero da Marinha Brasileira com fuzileiros navais caiu na cidade de Formosa, em Goiás, e deixou dois mortos e seis feridos. Segundo o Corpo de Bombeiros e do Ministério da Defesa, o acidente ocorreu próximo ao quartel do Exército do munícipio.

Em nota oficial, a Marinha informou que o acidente envolveu “uma aeronave UH-15 Super Cougar, pertencente ao 2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral”, durante um treinamento na região. Dois feridos foram encaminhados ao Hospital das Forças Armadas, em Brasília, e outros quatro Regional de Formosa. Outros dois militares morreram no momento do acidente.

“Dois militares foram encaminhados ao Hospital das Forças Armadas e quatro ao Hospital Regional de Formosa. Lamentavelmente, dois militares vieram a óbito no momento do acidente”, informa a nota.

A MB informou ainda que a Comissão de Investigação de Acidente Aeronáutico iniciou os procedimentos para apurar as causas e circunstâncias do caso.

Também em nota oficial, o Ministério da Defesa lamentou a morte dos militares e prestou condolências aos amigos e familiares das vítimas.

“O Ministério da Defesa presta as condolências, pela irreparável perda, aos familiares e amigos dos militares, vitimados no cumprimento do dever”, diz um trecho da nota.

Nota completa da Marinha

“A Marinha do Brasil (MB) informa a ocorrência, na tarde desta terça-feira (08/08), de um acidente com uma aeronave UH-15 Super Cougar, pertencente ao 2o Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral, durante exercício operativo realizado na região de Formosa (GO). Por meio do apoio imediato da Unidade Médica Expedicionária da Marinha, no local, dois militares foram socorridos e encaminhados ao Hospital das Forças Armadas e quatro ao Hospital Regional de Formosa. Lamentavelmente, dois militares vieram a óbito no momento do acidente. A MB informa, ainda, que a Comissão de Investigação de Acidente Aeronáutico iniciou os procedimentos para apurar as causas e circunstâncias do ocorrido. A MB está prestando todo o apoio aos militares e familiares envolvidos.”

Nota completa do Ministério da Defesa

“É com profundo sentimento de tristeza e pesar que, nesta terça-feira (8), por ocasião de um acidente com uma aeronave da Marinha do Brasil, dois militares faleceram durante treinamento na região de Formosa (GO).

Conforme a Força Naval, a Comissão de Investigação de Acidente Aeronáutico já iniciou os procedimentos para apurar as causas e as circunstâncias do ocorrido.

O Ministério da Defesa presta as condolências, pela irreparável perda, aos familiares e amigos dos militares, vitimados no cumprimento do dever.”

