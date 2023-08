Corinthians segura empate contra o Newell’s e passa às quartas da Sul-Americana

O Corinthians está classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana. O Timão empatou em 0 a 0 com o Newell’s Old Boys nesta terça-feira, no estádio Marcelo Bielsa, e garantiu o acesso para a fase seguinte do torneio nacional. Na ida, em Itaquera, o Alvinegro venceu o confronto por 2 a 1, levando a vantagem no agregado.

Nas quartas, o Corinthians enfrentará o vencedor do jogo entre Goiás e Estudiantes, que duelam nesta quarta-feira, em Goiânia. No jogo de ida, os argentinos venceram o Esmeraldino por 3 a 0.

Agora, o Corinthians volta a entrar em campo contra o Coritiba, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília).

O jogo – O primeiro tempo foi de pressão dos mandantes, com 17 finalizações ao todo. O goleiro Cássio se destacou pelo Corinthians, com sete defesas, mas nenhuma de grande complexidade. O Timão jogou de forma recuada, especulando nos contragolpes, defendendo a vantagens contsruída na ida.

A melhor chance do Corinthians foi criada com Ruan Oliveira, aos 13 minutos, finalizando de fora da área para defesa de Hoyos. Esse foi o único chute no alvo do Timão na etapa inicial.

No segundo tempo, o cenário não se alterou, mas o ritmo do Newell’s diminuiu. A equipe deu menos trabalho para Cássio e o Corinthians ainda teve duas boas ocasiões, com finalizações perigosas de Yuri Alberto.

Na reta final de jogo, Luxemburgo reforçou o “ferrolho” corintiano, com uma linha de cinco na defesa. Os argentinos ainda tentaram um abafa final, mas não conseguiram marcar o tento que levaria a disputa para as penalidades máximas.

O segundo tempo teve seu início atrasado por conta de um conflito entre torcedores do Corinthians e do Newell’s nas arquibancadas. Os jogadores mandantes tiveram que se manifestar, pedindo para a briga cessar. Os atletas do Timão só subiram ao gramado quando a situação se apaziguou. Antes de a bola rolar, hinchas argentinos realizaram gestos racistas em direção aos corintianos presentes.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Rodrigo Coca/assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/08/2023/07:36:07

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...