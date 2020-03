Hemopa Santarém realiza campanha externa de doação em Oriximiná

O mês de novembro ganha, anualmente, uma programação especial que visa incentivar a doação e parabenizar todos que, voluntariamente, dedicam um tempo para ir ao serviço de coleta de sangue do Hemopa (Foto:Igor Mota / O Liberal)

A ação será realizada no Hospital Municipal, de 7h às 18h

O Hemocentro Regional de Santarém realizará, nos dias 11 e 12, a campanha de doação de sangue no Hospital Municipal de Oriximiná, oeste paraense, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. A ação será realizada no Hospital Municipal, de 7h às 18h, com o objetivo de reforçar o estoque técnico de sangue para atendimento da demanda transfusional da rede hospitalar da região que compreende 20 municípios.

Antecedendo a campanha, a equipe de Captação do Hemopa Santarém realizou “Blitz Educativa” no centro da cidade, manhã desta terça-feira (10), com o intuito de sensibilizar a população potencialmente doadora, ou seja, que atende os critérios básicos para coleta de sangue.

Para doar sangue, os interessados devem ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal), mais de 50 kg, estar bem de saúde e apresentar um documento de identificação oficial, original, com foto (RG, CNH, Passaporte ou Carteira de Trabalho).

Por:Agência Pará

