Hidrovias do Brasil abre inscrições para Programa Jovem Aprendiz em Barcarena (PA)

(Foto>Divulgação) – Interessados poderão se candidatar de 01 a 14 de abril; vagas são para áreas administrativas

Com o objetivo de promover a inserção e qualificação de jovens de Barcarena no mercado de trabalho, a Hidrovias do Brasil, empresa de soluções logísticas integradas, abriu as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz 2024. O processo seletivo oferece vagas para que os jovens tenham a oportunidade de iniciar suas carreiras profissionais em uma das maiores empresas de soluções logísticas integradas da América do Sul. O período de inscrições vai de 1 a 14 de abril de março, e os interessados podem se candidatar na página da companhia: www.hbsa.com.br

Para participar, o jovem deve ter idade entre 18 e 23 anos no período em que ocorrerá o programa, residir no município de Barcarena e estar matriculado na escola ou já ter concluído o ensino médio. É necessário apresentar boletim escolar atual, com média mínima de 5, ou o último boletim escolar. Também há vagas para pessoas com deficiência, sem restrição de idade.

O Programa Jovem Aprendiz é promovido pela Hidrovias do Brasil, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), e possibilita a capacitação profissional, auxiliando no desenvolvimento técnico dos futuros profissionais. O contrato de trabalho dura um ano e prevê a realização de cursos de assistente administrativo (1º semestre) ou manutenção mecânica (2º semestre) voltados para os jovens que participarão da rotina de trabalho da empresa.

Sobre a Hidrovias do Brasil

A Hidrovias do Brasil é uma empresa de soluções logísticas integradas com foco no transporte hidroviário na América do Sul e atua com quatro operações logísticas diferentes. No Norte (Itaituba-Barcarena, Pará), a empresa oferece uma alternativa logística para o transporte e escoamento de grãos originados principalmente da região Centro-Oeste do Brasil e destinados para exportação, sendo líder na região, com capacidade de movimentar 7,2 milhões de toneladas por ano. A companhia também opera nesta região com cabotagem, com capacidade para movimentação de 6 milhões de toneladas de bauxita por ano. Já no Sul, a empresa opera na Hidrovia Paraguai-Paraná, com capacidade de movimentar quase 6 milhões de toneladas por ano de cargas diversas, como grãos originados no Paraguai e destinados para exportação, minério de ferro originado em Corumbá e destinado a abastecer a indústria Argentina e exportação, além de fertilizantes, celulose, entre outras. A Companhia também é arrendatária da área STS20 do Porto de Santos, destinada para recebimento, armazenamento e expedição de sal e fertilizantes, podendo chegar a uma capacidade de até 3,5 milhões de toneladas por ano.

A Hidrovias do Brasil foi fundada em 2010 e em 2020 fez o seu IPO no Brasil, passando a ser listada no segmento do Novo Mercado da B3 – demonstrando o seu elevado padrão de governança corporativa. Mais informações: www.hbsa.com.br.

Fonte: Ascom HBSA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/04/2024/07:16:46

