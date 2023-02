Hidrovias prevê viagem com mega comboio de grãos no Tapajós nesta semana

(Foto:Reprodução) – A Hidrovias do Brasil informou nesta quarta-feira que iniciará nesta semana a viagem de um mega comboio de barcaças após carregamento com grãos no porto de Itaituba (PA), no rio Tapajós.

A companhia vinha realizando testes nos últimos meses e aguardava a profundidade ideal para colocar em operação o comboio composto por 35 barcaças, com capacidade de transportar até 70 mil toneladas, o que significa aumento em 40% em relação ao esquema anterior.

Nas portarias de autorização da operação, há alguns pré-requisitos técnicos para a navegação do comboio de 346 metros de comprimento e 75 metros de largura. Isso inclui níveis mínimos de profundidade ao longo do Rio Tapajós, o que acontece geralmente entre os meses de janeiro e agosto.

A implantação do comboio maior de barcaças ocorre na medida em que a Hidrovias busca absorver a crescente produção de grãos de Mato Grosso, que pode ser recorde este ano.

O comboio deixou no último dia 10 o Terminal de Uso Privado de Barcarena (PA) com destino à Estação de Transbordo de Carga (ETC) em Itaituba, onde se prepara para a primeira viagem comercial carregado de grãos.

Além de favorecer o transporte de um maior volume, o mega comboio permite redução de aproximadamente 10% no combustível por tonelada movimentada e consequente diminuição na emissão de carbono.

Na comparação com o modal rodoviário, este comboio substitui aproximadamente 1.666 caminhões por viagem.

No Norte (Itaituba-Barcarena), a empresa afirma ser líder, com capacidade de movimentar 7,2 milhões de toneladas por ano. A partir de Barcarena, os grãos são carregados em cargueiros para exportação.

Ao sul do país, a empresa opera na Hidrovia Paraguai-Paraná, com capacidade de movimentar quase 6 milhões de toneladas por ano de cargas diversas, como grãos originados no Paraguai e destinados para exportação e minério de ferro originados em Corumbá (MS). (Com informações do Reuters).

Por:Jornal Folha do Progresso em 17/02/2023/17:50:04

