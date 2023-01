Homem agride a mulher e filhos após ser chamado de ‘corno’, e é detido em Santarém

Criança de apenas 8 meses de vida foi uma das vítimas da agressão (Foto:Reprodução/O Impacto)

Os três filhos menores do casal também foram agredidos com um cinto

Um homem, identificado como José Augusto Pereira de Jesus, de 29 anos, foi detido após agredir a companheira, Janaína Cerdeira da Silva, 21 anos, ao ser chamado de “corno” pela mulher durante uma brincadeira entre os dois, segundo ela informou em depoimento à polícia.

O caso ocorreu no domingo (15), em uma residência situada na rua Moura de Carvalho, no bairro Diamantino, em Santarém, oeste do Pará.

Os três filhos menores do casal também foram agredidos com um cinto, incluindo um de apenas 8 meses de vida, que estava na rede e teria sido jogado, segundo a Polícia Militar.

A violência chamou atenção de vizinhos, que chamaram a polícia. Os agentes se deslocaram até o local e flagraram o suspeito alterado e com visíveis sinais de embriaguez. Em seguida, José Augusto foi encaminhado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), onde segue à disposição da Justiça.

Enquanto a jovem mãe prestava depoimento, as crianças ficaram sob custódia dos PMs. (As informações são do O Impacto).

Jornal Folha do Progresso em 16/01/2023/16:04:20

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...