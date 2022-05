Empresário de Itaituba afirma que os 78 kg de ouro aprendidos em SP é de sua empresa

Empresário Dirceu Frederico. Foto: Reprodução

Ouro avaliado em 23 milhões de reais foi apreendido pela PF na quarta-feira, dia 04, e era escoltado por quatro policiais militares; Dirceu Frederico garante que o ouro é legal

Os 77 quilos de ouro apreendidos pela Polícia Federal em Sorocaba, no interior de São Paulo, pertencem ao empresário Dirceu Frederico Sobrinho. Em vídeo, ele confirma que o material avaliado em R$ 23 milhões é dele.

Dono da FD Gold, uma distribuidora de valores com sede na Avenida Paulista, Dirceu negou que a mercadoria tenha sido extraída de forma ilegal. O empresário já foi filiado ao PSDB. Em 2018, chegou a concorrer como primeiro suplemente do senador Flecha Ribeiro, pelo estado do Pará.

“Estou aqui para fazer um esclarecimento, para declarar que esse ouro pertence à minha empresa, FD Gold. Todo ele foi comprado sob permissão de lavra garimpeira concedida, que não pertence à área indígena, que não pertence a garimpos ilegais”, disse o empresário.

A PF apreendeu os 77 kg de ouro na quarta-feira(4) . O material foi transportado por seis brasileiros em um avião particular. O ouro era escoltado por quatro policiais militares de São Paulo, que foram detidos.

Agentes da corporação abordaram um veículo escoltado e encontraram três malas com barras de ouro e uma quarta mala com documentos diversos.

A PF conduziu os seis suspeitos envolvidos na ação à delegacia da corporação em Sorocaba e instaurou inquérito para apurar a possível prática dos crimes de usurpação de bens da União e receptação.

De acordo com os documentos apreendidos, e que serão posteriormente analisados, o ouro seria oriundo do Mato Grosso e Pará. O produto foi encaminhado para realização de perícia em laboratório da PF.

O ouro foi descoberto após agentes federais monitorarem a aterrissagem de um avião particular modelo King Air turboélice, no Aeroporto Estadual de Sorocaba. Documentos apreendidos apontam que o material era trazido de Mato Grosso e do Pará.

O avião apreendido é objeto de sequestro criminal em outro inquérito policial. As circunstâncias da utilização proibida da aeronave serão apuradas. (Com informações Metrópoles e UOL Notícias).

