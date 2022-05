Homem agride funcionário de pizzaria em Castelo de Sonhos;Vídeo

Funcionário de pizzaria é agredido por cliente, por não aceitar preço da cerveja. (foto: Reprodução)

Caso aconteceu na noite de domingo,22 de maio de 2022. O cliente foi retirado e um boletim de ocorrência deverá ser registrado.

Um funcionário de uma pizzaria no distrito de Castelo de Sonhos município de Altamira foi agredido por um cliente que discordou do valor de R$ 15 (quinze reais) cobrado pela unidade da cerveja Heinekem , ao pagar a conta no estabelecimento. O caso aconteceu na noite de domingo (22) e as imagens podem ser vistas no vídeo abaixo.

A agressão viralizou nas redes sociais.

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que o atendente foi agredido pelo homem ao pagar a conta , ele invadiu o local e disparou contra a vítima. O Agressor foi identificado sendo Rafael Pergoretti, morador de Castelo de Sonhos.

Nas imagens é possível ver que o homem, paga conta com cartão e adentra ao local e agride o funcionário com socos e o empurra.

Assista ao vídeo

Por:Jornal Folha do Progresso em 24/05/2022/07:37:57

