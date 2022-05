Corpo é encontrado em chamas no município de Marabá

(Foto:Reprodução) – Na manhã de segunda-feira (23), o corpo de um homem, até então não identificado, foi achado em um matagal na Rua 13 do Conjunto Vale do Itacaiúnas, periferia do Núcleo Cidade Nova, em Marabá.

A fumaça ainda saía do cadáver que foi queimado, quando investigadores do Departamento de Homicídios da Polícia Civil chegaram ao local e acionaram a perícia do Instituto Médico Legal (IML).

Não se sabe ainda se a vítima foi assassinada e depois teve o corpo carbonizado ou se morreu pelo fogo. A motivação do crime também é desconhecida.

Há a suspeita que a vítima tenha sido desovada no local, pois populares que moram na área afirmaram desconhecer a identidade do homem. Até o fechamento desta reportagem não havia mais informações a respeito do caso. (Com informações Correio de Carajás).

