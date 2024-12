Homem ameaça ex-mulher com faca dentro de loja e é contido com tiro por uma policial penal em Marabá | PA

Um homem identificado como Jhonatan Alves Barros Nogueira foi baleado de raspão após ameaçar a ex-esposa com uma faca em um estabelecimento, no bairro Amapá, em Marabá, no sudeste paraense. O caso ocorreu por volta das 15h40 deste domingo (1º) na lanchonete da Havan localizada no município. Em vídeo que circula pelas redes sociais, Jhonatan segura a mulher pelos cabelos enquanto exige o celular dela.

Ainda nos vídeos que foram compartilhados na internet, Jhonatan aparece bastante nervoso, exigindo o celular da ex-mulher. “Me dá o celular, então. Cadê meu celular?”, diz. Em seguida, empurra a ex-companheira, que estava tremendo. Ainda nesse momento, outra mulher que estava próxima tenta acalmar o homem e ajuda a ex-mulher dele a pegar o aparelho. Não se sabe como a discussão começou.

No momento da confusão, uma policial penal, que estava no momento do tumulto, deu voz de prisão ao homem, que desobedeceu e passou a ameaçar a mulher com uma faca. Em meio à briga, a policial efetuou um disparo contra Jhonatan, atingido de raspão. Momentos após ser baleado, ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para atendimento médico.

Apesar do ferimento, ele não corre risco de morte. Até então, não se têm mais informações do estado de saúde dele e nem da mulher que foi ameaçada. A policial penal se apresentou espontaneamente na delegacia da cidade, acompanhada para prestar esclarecimentos. Ainda de acordo com as primeiras informações, a mulher que foi ameaçada trabalha na lanchonete da loja.

Fonte: O Liberal

