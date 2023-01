Homem arromba casa lotérica e furta R$ 270 mil em Parauapebas

A Polícia Civil já está investigando o caso para apurar a possível participação de pessoas que conhecem a rotina da lotérica no crime. (Foto:Reprodução/ Debate Carajás)

Nas imagens das câmeras de segurança da lotérica, é possível ver apenas um homem arrombando o cofre. Ele usa uma lanterna para iluminar o local.

Uma casa lotérica localizada na avenida Inglaterra, bairro Novo Horizonte, Parauapebas, sudeste do Pará, foi alvo de um criminoso na madrugada desta segunda-feira (2). Segundo a polícia, o suspeito furtou cerca de R$ 270 mil que estavam no cofre do estabelecimento. Ninguém foi identificado ou preso.

De acordo com informações do site Debate Carajás, a polícia acredita que o ladrão teve acesso ao interior do local através de uma igreja evangélica. Após quebrarem uma tábua do templo religioso, foi possível acessar a parede da lotérica, que foi destruída também.

Nas imagens das câmeras de segurança da lotérica, é possível ver apenas um homem arrombando o cofre. Ele usa uma lanterna para iluminar o local. A Polícia Civil já está investigando o caso para apurar a possível participação de pessoas que conhecem a rotina da lotérica no crime.

Conforme informações apuradas pelo Debate Carajás, após quebrar a parede, quem cometeu o crime teve acesso ao banheiro e depois à sala onde fica o cofre, de acordo com o tenente Carias, da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência.

Para o oficial, pela forma como o crime foi cometido, com certa facilidade, como se houvesse conhecimento das dependências do prédio, é provável que tenha a participação de pessoas que conhecem o local. O militar ressalta que, após entrar no estabelecimento, o suspeito conseguiu cortar os fios do alarme e, depois, arrombou o cofre usando um pé-de-cabra.

“Estamos apurando mais informações para tentar chegar a este elemento, que com certeza, teve suporte de outras pessoas nesta ação”, disse o tenente da PM, que suspeita que apenas uma pessoa entrou na lotérica.

Segundo informações apuradas inicialmente pela polícia, a quantia elevada estaria no cofre, porque o carro transportador de valores não teria passado para recolher o montante no sábado (31/12), como é de praxe diária. A Polícia Civil já iniciou as investigações e vai analisar imagens de câmeras de segurança da área, da lotérica e Centro de Controle e Operações (CCO) para tentar identificar que cometeu o furto.

Por:Jornal Folha do Progresso em 03/01/2023/09:01:33 com informações do portal O Liberal e Debate Carajás,

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...