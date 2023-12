Concurso PM do Pará: divulgados locais de prova para oficial e praça

Polícia Militar do Pará e a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) divulgaram os locais de prova do concurso da PM para os cargos de praça e oficial. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas nos dias 10 e 17 de dezembro, para oficiais e praças, respectivamente. Elas terão durações de 4 e cinco horas.

Esta primeira fase será realizada nas cidades de Altamira, Belém e Região Metropolitana, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém. O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pm_pa_23_cfo, para verificar o seu local de realização das provas, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados pessoais.

A publicação informa ainda que o candidato somente poderá realizar as provas no local designado na consulta individual disponível no endereço eletrônico da banca organizadora. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de uma hora do horário, munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.

O concurso da PM havia sido suspenso por conta de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, que visava o fim do percentual máximo de vagas para mulheres, previsto no art. 37-A, § 1º, da Lei 6.626, de 2004.

Agora, as mulheres irão concorrer ao número total de vagas, 4.400 para soldado e oficial.

A retomada do concurso da PM sem restrição de gênero foi decidida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, após encaminhar uma audiência de conciliação entre as partes.

Para ingressar na carreira de soldado, o candidato deve ter o nível médio completo.

Quanto ao salário, durante o Curso de Formação de Praças (CFP), o aluno receberá R$1.320,03. Após a conclusão, passará a ter ganhos de R$4.923,71, além do auxílio-alimentação, cujo valor não foi informado.

Já para a carreira de oficial, é preciso diploma de bacharel em Direito. Durante o curso de formação, o aluno oficial receberá uma remuneração de R$5.728,08. Após o curso, passará a ser de R$5.896,56, além do auxílio-alimentação, cujo valor não foi informado.

Etapas eliminatórias e classificatórias:

Prova objetiva;

Prova discursiva (Oficiais).

Etapas eliminatórias:

Exame de Avaliação Psicológica;

Exame de Avaliação de Saúde;

Teste de Avaliação Física; e

Investigação dos Antecedentes Pessoais.

Os candidatos serão avaliados nas seguintes datas:

10 de dezembro para o cargo de oficial; e 17 de dezembro para o cargo de soldado.

