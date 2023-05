Homem coloca fogo na residência do patrão e morre queimado trancado dentro do banheiro em Moraes Almeida no Pará

O caso aconteceu no início da tarde da última quinta-feira (27), em uma residência localizada às margens da Rodovia BR-163, a cerca de 80 km (área rural) do distrito de Moraes Almeida (distante 100 km de Novo Progresso), em Itaituba, no sudoeste do estado.

Segundo informações apuradas pela reportagem, um homem identificado como Anaílton Pereira Cruz, de 52 anos, estava em surto alegando que iria se matar ou matar alguém.

Policiais Militares foram acionados e ao chegaram ao local, Anaílton já tinha entrado na residência do seu patrão, Cesar Marques Oliveira e ateado fogo no local. Em desespero, o proprietário entrou na residência para tentar salvar a vida do seu funcionário e também suas finanças, mas devido a fumaça ficou desorientado e não conseguiu sair.

Cesar Marques sofreu queimaduras por todo o corpo

Na ocasião, militares em um ato de bravura conseguiram resgatá-lo das chamas. Cesar Marques sofreu queimaduras por todo o corpo. Após socorrido, foi levado ao Hospital Municipal de Novo Progresso.

Já Anaílton que estava trancando no banheiro da casa acabou morrendo queimado.

Os familiares do senhor Cesar e moradores próximos à casa que pegou fogo, nas proximidades de um restaurante, consideram o ato dos policiais militares um ato de heroísmo, e agradeceram aos militares; SGT-PM. JUVENAL; SGT-PM; RABELO e SGT-PM D’MIRANDA.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 01/05/2023/05:47:27 a informação é do Blog Junior Ribeiros

