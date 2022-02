Homem com caminhão boiadeiro que seguia para Novo Progresso, é preso pela PRF com mandado de prisão aberto

Acusado foi detido e encaminhado à delegacia de Belterra (Foto:Divulgação/ PRF)

Acusado estava em um caminhão boiadeiro que seguia para Novo Progresso, no sudoeste paraense.

Acusado estava em um caminhão boiadeiro que seguia para Novo Progresso, no sudoeste paraense.

Segundo informações da PRF, ele estava conduzindo um caminhão e possuía um mandado de prisão em aberto.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na última quinta-feira (10), um homem acusado de apropriação indébita, durante fiscalização no quilômetro 950 da rodovia BR-163, em Belterra, oeste do Pará. Segundo informações da PRF, ele estava conduzindo um caminhão e possuía um mandado de prisão em aberto. O nome do acusado não foi divulgado. ( As informações são do O Liberal)

O caminhão boiadeiro seguia para o municípío de Novo Progresso quando foi abordado pelos policiais. Durante a abordagem, a equipe constatou, após consultas, que o condutor possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (TJE/MT).

Diante dos fatos, após buscas pessoais e no veículo, foi dada voz de prisão ao condutor, que foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Belterra, para realização dos procedimentos cabíveis. Ele vai responder pelo crime de apropriação indébita, com pena de reclusão de um a quatro anos, além de multa.

Jornal Folha do Progresso em 11/02/2022/16:11:59

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...