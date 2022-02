Idoso ameaça funcionários de farmácia com facão após falta de medicamento; veja

(Foto:Reprodução: Internet / Redes Sociais) – O homem foi detido pela polícia e liberado após fazer esclarecimentos

Um idoso, de 74 anos e que não teve a identidade revelada, precisou ser detido pela polícia após ameaçar funcionários de uma farmácia com um facão. Tudo aconteceu devido o acusado ter ficado irritado com a falta de um medicamento no estabelecimento. As câmeras de segurança do local registraram tudo.

O caso aconteceu na terça-feira (08/02), por volta das 16h20, no município de Jataí, em Goiás. Ao ser informado que o remédio estava em falta, o idoso se exaltou. Ele saiu do local xingando a todos e retornou, minutos depois, com um facão na mão e ameaçou matar os funcionários.

Outros clientes que estavam no estabelecimento acionaram a Guarda Civil Municipal (GCM), que deteve o homem e o encaminharam para a delegacia. Após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), o idoso foi liberado.

