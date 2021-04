Guarantã do Norte bate recorde e confirma 13 mortes e 238 novos casos de Covid – 19 em uma semana.

(Foto:Reprodução) – Em uma semana o município de Guarantã do Norte registrou 238 novos casos confirmados e 13 pessoas morreram em decorrência ao coronavírus.

Guarantã do Norte ainda conta com 351 pessoas contaminadas, 4delas internadas em UTIs, 16 em enfermarias e duas pessoas estão aguardando leitos em UTIs.

256 pessoas estão com suspeitas de estarem com vírus e 159 pessoas foram curadas na última semana.

Por Da Redação

