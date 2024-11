Homem com maior pênis do mundo lamenta característica: ‘maldição’

Roberto Esquivel Cabrera (Foto:Reprodução) – “Nunca tive uma namorada, nem uma parceira, nem sequer fui beijado”, afirma Roberto Esquivel

O mexicano Roberto Esquivel Cabrera, de 56 anos, é conhecido por ter o maior pênis do mundo, com 48 centímetros de comprimento. Ele ficou famoso após um vídeo viral em 2015.

No entanto, Roberto desabafou sobre sua característica peculiar e considera o dote uma verdadeira “maldição”. A história do mexicano foi contada pelo jornal britânico Daily Mail.

De acordo com o mexicano, ele tem uma vida sexual inexistente, dores e infecções frequentes no trato urinário. Ainda conforme o homem, ele se viu afastado de experiências comuns, como relacionamentos amorosos.

Além disso, o tamanho do órgão gera constrangimento em situações cotidianas e pessoais. Roberto relatou, em entrevistas, que sua primeira tentativa de relação sexual foi frustrada e que a parceira desistiu ao ver a peculiaridade.

“Nunca tive uma namorada, nem uma parceira, nem sequer fui beijado. Sempre gostei de mulheres, mas nunca tive uma, nem quando era jovem, muito menos agora”, relatou Cabrera ao jornal La Republica.

O homem também chegou a receber propostas para ingressar na indústria de filmes adultos, porém recusou. Para ele, seu objetivo é apenas encontrar uma parceira.

Fonte: Rádio Itatiaia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/11/2024/06:41:43

