Duas crianças mortas e 27 feridos em acidente entre ônibus e caminhão no MT

O ônibus da empresa Satélite Norte saiu de Cuiabá e seguia com destino a Querência, a 912 km da capital. — Foto: Polícia Rodoviária Federal

As vítimas fatais são duas crianças, de um e 5 anos. Foi realizado o teste do bafômetro no condutor do caminhão, e o resultado indicou que ele havia consumido bebida alcoólica.

Duas pessoas morreram e outras 27 ficaram feridas em um acidente entre um ônibus e um caminhão prancha na BR-158, em Água Boa, a 736 km de Cuiabá, neste domingo (17). As vítimas fatais foram identificadas como Olyver Henrique Veríssimo Barroso, de 1 Ano e Sara Pyetra Veríssima Barosso, de 5 anos.

Ao todo, 22 vítimas foram levadas a hospitais da região com ferimentos leves e cinco vítimas com ferimentos graves, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O ônibus da empresa Satélite Norte saiu de Cuiabá e seguia com destino a Querência, a 912 km da capital.

Ainda de acordo com a PRF, o acidente ocorreu por volta de 1h, no km 536. O motorista do caminhão seguia pela rodovia, quando invadiu a pista contrária e bateu de frente contra o ônibus de viagem, que tombou fora da pista.

Segundo os bombeiros, uma mulher de 25 anos foi resgatada com vida, presa às ferragens do ônibus, com ferimentos graves, e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Água Boa, mas a filha, de 5 anos, foi encontrada já morta no local.

O motorista do caminhão foi levado para um hospital da região com ferimentos leves e realizou o teste do bafômetro, que indicou que ele havia consumido bebida alcoólica.

