Influenciador faz “chuva de dinheiro” e joga R$ 5 milhões de helicóptero para seus seguidores

(Foto:Reprodução) – Conhecido como Kazma Kazmitch, o influenciador digital e ator checo de 38 anos criou um jogo online em que prometia um prêmio milionário ao vencedor. Na disputa, os participantes precisavam decifrar um código para conseguir abrir um contêiner onde estava um montante de um milhão de dólares (equivalentes a R$ 5 milhões na cotação atual).

Entretanto, ao perceber que ninguém conseguiu decifrar o código criptografado que daria acesso ao dinheiro, Kazma tomou uma decisão surpreendente: distribuir o dinheiro entre os jogadores participantes.

A ideia surgiu após o influenciador receber diversas mensagens dos fãs sugerindo que o prêmio fosse compartilhado entre todos que se cadastraram no jogo. Diante disso, ele organizou uma ação ousada e inédita: espalhar o dinheiro por meio de um helicóptero em um campo próximo à cidade de Lysá nad Labem, na República Tcheca.

Para garantir que seus seguidores participassem da ação, Kazma enviou um e-mail para cerca de 100 mil pessoas, contendo pistas sobre o horário e local exato onde o helicóptero estaria depositando o dinheiro. A tarefa dos jogadores era decifrar o código contido no e-mail para conseguir chegar a tempo no campo determinado.

Assista abaixo ao vídeo do lançamento do dinheiro.

Com a ajuda de sua equipe, o influenciador embarcou no helicóptero com um milhão de dólares e seguiu para o local, reportou a imprensa checa.

O número exato de pessoas que compareceram não foi possível estimar, porém, estima-se que cerca de quatro mil pessoas estavam presentes. Toda a operação foi organizada em parceria com as autoridades locais, que garantiram a segurança tanto dos participantes quanto do evento em si. Até mesmo uma unidade de emergência foi mobilizada para qualquer tipo de eventualidade.

A cena que se seguiu foi digna de um filme. Milhares de pessoas correram pelo campo em busca das notas de dinheiro espalhadas pelo vento. O cenário inicialmente se assemelhava a uma colheita de batatas, mas na verdade era uma caça ao tesouro. Os participantes precisaram ser rápidos para conseguir recolher o máximo de dólares que conseguissem em suas sacolas.

Em entrevista ao portal Blesk.cz, Kazma revelou que a ação foi um sucesso e que ficou emocionado ao ver tantas pessoas participando. Apesar de o jogo não ter tido um vencedor, o influenciador se mostrou satisfeito com o resultado e com o fato de ter conseguido surpreender e retribuir o carinho de seus seguidores.

