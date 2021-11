Homem com mandado de prisão em aberto é preso pela PRF, em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ao ser questionado sobre os crimes, o homem afirmou que teria sido preso no ano de 2016, transportado droga da cidade de Foz do Iguaçu (PR) para Apucarana (PR). Afirmou também que cumpriu 5 meses de prisão e foi solto para fazer trabalho comunitário, mas que

Durante o comando, a equipe abordou um ônibus com destino a Porto Alegre (RS) e durante consulta da documentação dos passageiros via sistemas da PRF, foi identificado um mandado de prisão expedido em março de 2021, em desfavor de um dos passageiros, pelos crimes de Tráfico de Drogas e Lesão Corporal em Contexto de Violência Doméstica.

(Foto:Reprodução) – Nesta quinta-feira (25), por volta das 9h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem com mandado de prisão em aberto, durante fiscalização no km 995 da BR-163, em Santarém (PA) na região do Baixo Amazonas.

You May Also Like