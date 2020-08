Homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo é preso pela PRF em Santarém

Polícia Rodoviária inicia Operação Férias — Foto: Arquivo/G1

Justiça do Estado do Amazonas expediu em 2013 o mandado de prisão contra Gerson da Cunha Mendonça. Ele foi encaminhado a 16ª Seccional de Polícia Civil.

Durante fiscalização de rotina, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem que estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo majorado (Com uso de arma). O fato ocorreu na manhã desta terça-feira (25) no km 995 da BR-163, em Santarém, no oeste do Pará.

De acordo com a PRF, foi realizada a abordagem de um veículo e ao verificar a documentação do condutor, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão consignado no Banco Nacional de Monitoramento de Prisão (BNMP) pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. O mandado expedido em junho de 2013 é válido até junho de 2025.

A equipe da PRF realizou a prisão de Gerson da Cunha Mendonça e o encaminhou a 16ª Seccional de Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis. Foi necessário o uso de algemas como garantia da integridade física da equipe, de terceiros e do próprio detido, bem como, medida necessária para reduzir os riscos de fuga.

