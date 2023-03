Homem com mandado de prisão por latrocínio em Santarém, é preso em SP após sofrer acidente de trânsito

Washington é suspeito de latrocínio e Victor de ajudar no crime — Foto: Reprodução/TV Tapajós

O suspeito foi identificado como Washington. Ele é suspeito de matar Wagner Gardis com uma facada no pescoço em fevereiro de 2021.

Um homem suspeito de latrocínio registrado em feveiro de 2021 em Santarém, oeste do Pará, foi preso na quinta-feira (16) em São Paulo (SP) após se envolver em um acidente de trânsito. De acordo com as informações repassadas pela polícia, quando a guarda municipal verificou os documentos dele, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

O suspeito foi identificado como Washington, e não era natural de Santarém. De acordo com a polícia, Washington, Victor (o co-autor do crime) e a vítima, eram de cidades do sul e sudeste do país, e estavam na cidade em busca de trabalho. A princípio trabalharam na agricultura na região de planalto, e depois vieram para a área central trabalhar em uma oficina mecânica.

De acordo com a polícia, os três saíram juntos no dia do crime. Eles foram para um bar e fizeram com que a vítima identificada como Wagner Gardis, pagasse a conta. Quando o dinheiro de Wagner acabou, os dois o expulsaram do local.

Em seguida, os dois levaram Wagner até a oficina em que trabalhavam, e posteriormente uma testemunha afirmou ter ouvido os gritos da vítima na rua. Câmeras de segurança flagraram o momento em que a dupla começa a intimidar Wagner, e em seguida Washington desfere uma facada no pescoço dele.

De acordo com o delegado Gilvan Almeida, a motivação do crime pode ter sido homofobia, uma vez que a vítima era gay.

Wagner chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e contou à equipe médica como ele tinha sido ferido e que seu celular havia sido roubado. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos.

Devido toda ação ter sido gravada por câmeras de segurança, e as informações repassadas pela vítima, a polícia deu início as investigações para identificar os envolvidos. Após o crime os dois retornaram para suas cidades, e desde então estavam sendo procurados pela polícia.

Na noite de quinta, após o acidente de trânsito e a constatação do mandado de prisão em aberto, Washington foi preso por latrocínio. A polícia agora procura Victor que é considerado co-autor do crime.

Por:Jornal Folha do Progresso em 19/03/2023/08:48:09 a informação é do G1 SAntarém

