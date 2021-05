Funcionário de garimpo é preso após tentar matar colegas de trabalho em Itaituba (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As vítimas deram entrada no Hospital Regional do Tapajós (HRT) e, após alta, registraram um Boletim de Ocorrência na 19ª Seccional de Polícia Civil.

Uma das vítimas, que não quis se identificar, relatou que estava deitado em seu quarto, quando o suspeito já chegou desferindo golpes com pé de cabra em sua cabeça. Após isso, a vítima conseguiu afastar o suspeito do cômodo e trancar a porta.

Segundo informações, o crime teria sido motivado pelo fato do suspeito não concordar com algumas tarefas que eram direcionadas a ele.

