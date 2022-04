Taxista e suspeitos presos em ‘laboratório de drogas’ são transferidos para penitenciária de Santarém

Na tarde desta quinta-feira (28/4), quatro pessoas foram presas e um menor apreendido durante rondas preventivas e repreensivas da 1° Companhia de Policiamento Ambiental (1° CIPamb), no Ramal dos Coelhos, região do Eixo Forte, em Santarém.

A Polícia chegou aos suspeitos após a denúncia de um indivíduo que informou sobre a possível comercialização de entorpecentes em uma residência naquela região. O Subtenente Lindemberg da 1° CIPAmb explica como ocorreu a prisão.

“Continuamos a nossa incursão, a nossa ronda, mais adianta nos deparamos com o táxi no meio do ramal, ao abordar, notamos dois indivíduos nervosos e o passageiro tentando esconder uma mochila”.

Durante abordagem foi constatado grande quantidade de entorpecentes dentro da mochila do passageiro. Após receberem voz de prisão, o taxista e o passageiro levaram os militares até a residência onde havia um ‘laboratório de entorpecentes’.

Material apreendido (Foto: Blog Júnior Pião)

Em ato contínuo, foi encontrado na residência mais um casal e um menor de idade. Todos foram conduzidos à delegacia e identificados como:

Micaela ilsiane Marques – pega em flagrante manuseando o material ilícito;

Albert Sousa Coelho (irmão do menor) – estava no ‘laboratório’ com R$ 1.721;

Alexandre Silva Pereira – passageiro com a mochila escondidos com 2 tabletes, 40 pedras de drogas e mais R$ 2 mil;

Taxista, Bruno Ribeiro da Silva é reincidente no crime de tráfico de drogas.

Além das drogas e dinheiro, foram apreendidos balança de precisão, ouro, celulares, arma e relógio de luxo.

Em nota, o Presidente do Sindicato dos Taxistas (Sintsan), Flávio Sérgio Rabelo Alves afirmou que irá solicitar um requerimento junto a Secretaria Municipal de Transporte (SMT) para tirar a permissão de Bruno Ribeiro que trabalha como taxista, mas que fomenta a criminalidade.

Na manhã desta sexta-feira (29) todos foram transferidos para o Complexo Penitenciário de Santarém e já estão à disposição da Justiça.

