Homem come carne de porco malcozida, sofre convulsões, e descobre 700 ovos de tênia no cérebro

Imagem da ressonância magnética do cérebro do chinês com lesões e aproximadamente 700 ovos de tênias (Foto:Reprodução / Hospital da Universidade de Zhejiang)

Um mês antes, paciente tomou um caldo com carne de porco de origem duvidosa e o quadro clínico parecia de epilepsia

O chinês Zhu Zhongfa, de 46 anos, teve um quadro forte de convulsões, foi hospitalizado e os médicos estavam com dificuldade de dar um diagnóstico. Com uma ressonância, a equipe detectou cerca de 700 ovos de tênia no cérebro do homem, que admitiu ter ingerido um caldo com carne de porco de origem duvidosa.

Segundo os médicos, o paciente foi parar no Hospital da Universidade de Zhejiang, no leste da China, com graves convulsões, semelhantes a alguns casos de epilepsia.

Na primeira vez que foi hospitalizado, Zhu havia sentido fortes dores de cabeça, mas recusou o tratamento por não querer gastar dinheiro. Os sintomas persistiram e o chinês foi hospitalizado pela segunda vez, quando os médicos fizeram uma ressonância magnética e descobriram centenas de calcificações e lesões no cérebro de Zhu.

(Foto:Reprodução)

A partir de conversas com o paciente, os médicos desconfiaram que poderiam ser larvas, pois havia dito que ingeriu um prato, um mês antes, de origem duvidosa.

O médico Huang Jianrong, então, recomendou exames de anticorpos e um teste de Taenia solium e o resultado foi positivo.

VERME

(Foto:Divulgação / Alamy)

A Taenia solium é um verme que se desenvolve em porcos e, quando consumida, usa o corpo humano como hospedeiro. Esse tipo de verme não é exclusivo da carne de porco e pode estar em qualquer alimento contaminado. Os porcos que contém esses vermes, geralmente, são de criadouros com más condições de higiene.

O péssimo hábito de colocar a mão na boca também representa perigo de contaminção por tênias, pois uma pessoa que colocou as mãos em uma superfície contaminada – barra do ônibus, teclado do computador, maçaneta da porta etc. – poder levar ao organismo os ovos das larvas.

BRASIL

A Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS) defende que “a carne suína brasileira é produzida com os mais altos padrões de sanidade, higiene e qualidade”, e que “a suinocultura brasileira é reconhecida e admirada em todo o mundo justamente por seguir e respeitar padrões de produção mais elevados dos que os usados nos principais mercados produtores do planeta, seja Estados Unidos, China ou Europa”.

Com informações de Galileu e New York Post

