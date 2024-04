(Foto: Governo da Malásia)- Uma colisão entre dois helicópteros próximo à base naval de Lumut, na Malásia, deixou 10 mortos, nesta terça-feira (23). O momento do acidente foi registrado por testemunhas.

As imagens mostram quando vários helicópteros cruzavam o céu até que dois deles se chocaram no ar e depois despencam.

Segundo informações do governo, as aeronaves estavam realizando um ensaio para um desfile da Marinha Real da Malásia quando caíram em um complexo esportivo.

Todos os ocupantes das aeronaves perderam a vida. Sete vítimas estavam a bordo de um helicóptero do modelo AW139, enquanto as outras três estavam na segunda aeronave. Ninguém que estava nas proximidades ficou ferido.

As autoridades estão investigando as circunstâncias do acidente.

Vídeo mostra colisão entre helicópteros na Malásia; 10 morreram.

