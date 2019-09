Homem cria perfil ‘fake’ para ameaçar ex-namorada e é identificado pela Polícia no PA

Ex-namorado cria perfil ‘fake’ para ameaçar mulher no Pará. — Foto: Reprodução/RPC

O suspeito foi indiciado por ameaça e violência psicológica, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Um homem, que criou um perfil falso em uma rede social para ameaçar a ex-namorada, foi identificado pela Polícia Civil de Altamira, no sudoeste do Pará, e indiciado por ameaça e violência psicológica, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.

As investigações iniciaram depois que a vítima procurou a Polícia Civil. Ela relatou ter sofrido várias ameaças do perfil falso. Segundo a denúncia, a vítima chegou a receber fotos de arma de fogo, dizendo que os dias dela estavam contados.

A delegada Alessandra Insabrald, da Seccional de Altamira, pediu a medida cautelar de quebra de sigilo telemático para investigar o crime. “A medida foi prontamente atendida pelo Judiciário local. A autorização foi encaminhada via plataforma de acesso a autoridades da rede social, que congelou a página para evitar a exclusão”, informou.

Ainda segundo a delegada, a rede social enviou o número do celular utilizado. Com as informações preliminares, foi solicitada os dados cadastrais do usuário, revelando a autoria do cibercrime.

De acordo com as investigações, o ex-namorado da vítima teria montado o perfil, por não se conformar com o término do relacionamento.

