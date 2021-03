Cancelamento dos estudos e obras da Ferrogrão é um verdadeiro retrocesso

A construção da ferrovia é muito importante para o Estado do Pará e para o Brasil (Foto:REUTERS / Ueslei Marcelino)

O deputado Joaquim Passarinho disparou nas redes sociais contra o embargo das obras da Ferrogrão, uma ferrovia que ligaria o Mato Grosso ao Pará.Confira abaixo!”Um verdadeiro absurdo a decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com o cancelamento dos estudos e obras da Estação Ferrogrão. A construção da ferrovia é muito importante para o Estado do Pará e para o Brasil.

Parar com um investimento de mais de 12 bilhões de reais que viabilizaria o escoamento da produção, a criação de novas industrias e o crescimento da economia, é um verdadeiro retrocesso.

Por:Liberal Opinião

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...