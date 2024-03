Homem dá rajada de tiros contra trabalhador, esposa e filha e foge em Guarantã do Norte

Na noite de sábado (2) por volta das 23h, o senhor Francisco Ferreira Caldas, 39 anos, trabalhador em um frigorífico, voltava de um jantar em uma pizzaria em Guarantã do Norte, a 390 km de Sinop, ele estava acompanhado da esposa D.M.S de 28 anos e da filha I.S.C de 7 anos; conforme Francisco, quando chegaram à residência em que moram, na Rua 8, número 8 no Bairro Jardim Araguaia, havia pessoas em uma casa de um casal de bancários que são moradores recentes no bairro, eles estavam jantando. O trabalhador percebeu que ao abrir o portão os moradores e suas supostas visitas olhavam para ele e “ficavam comentando uns com os outros” algo que ele não conseguiu ouvir, de repente um homem saiu de lá, entrou em uma caminhonete cor prata, dirigiu-se até ele e passou a encará-lo com semblante intimidatório;

“a rua ainda estava cheia de crianças, aí eu coloquei o meu carro para dentro de minha garagem e fui fechar o portão, de repente aquela Hilux parou rapidão na frente da minha casa e o motorista ficou olhando para minha cara, falei : Você perdeu alguma coisa aqui? Falei só isso para o cara e ele respondeu: Você pensa que sou vagabundo, ladrão? E rapidinho puxou uma pistola e deu rajada de tiros. A minha filha que ainda estava saindo do carro, ficou agoniada e com muito medo.”

O TV Notícias perguntou se o senhor Francisco reconhece a pessoa que atirou contra ele e a família dele, o trabalhador foi taxativo: “Sei, o investigador já está sabendo quem é. Amanhã vai ouvir o depoimento dele (acusado), os donos da casa em que o criminoso estava também vão dar o depoimento deles. “Ela não quis falar quem é a pessoa, mas é conhecido deles, porque ninguém vai colocar uma pessoa desconhecida dentro de casa, convidada para jantar que seja desconhecida,” disse.

Nova suposta tentativa de intimidação

Francisco afirmou ao TV Notícias que nesse domingo (3) o suspeito voltou ao local do crime, “ele veio ali perto do forno e ficou olhando para cá, para ver se tinha câmeras, quando ele viu que eu abri o portão, saiu jogado, eu ainda o segui até no Delmoro (supermercado conhecido na cidade). Resolvi parar porque esse cara já atirou contra mim. Nem polícia pode fazer isso aí, chegar e dar rajada em você e sua família.”

Capsulas colhidas pela PM

As vítimas afirmaram que contaram 22 capsulas de pistola calibre 380 dos projetis que atingiram a casa e ficaram espalhadas no local do crime, “a Polícia Militar chegou aqui e recolheu as capsulas, mas isso era para a Politec e a Polícia Civil pegar, isso não é serviço da PM”. Francisco disse que foi até a Polícia Judiciária Civil – PJC e relatou o fato para um investigador, “ele deu a rajada com pente alongado ( dispositivo que aumenta as munições na arma), o investigador até falou com o plantão da PM, para entregar as capsulas certinho, porque a gente desconfia que eles podem até trocar elas.”

Possível vídeo do crime

Francisco afirma que é possível que toda a ação do criminoso tenha sido gravada por uma câmera de segurança de um vizinho dele, “o atirador veio aqui hoje só para ver se tinha uma câmera, com a mesma Hilux dele. A câmera deve ter registrado o exato momento em que ele atirou em nós. Do nada ele chegou e meteu bala, minha menina está em estado de choque, ela não está bem, minha esposa está muito assustada.

“Guarantã virou faroeste”

O TV Notícias ouviu vizinhos das vítimas, que se dizem assustados com a violência, Lucas Maia, recém-chegado à cidade, disse que está com muito medo, “ele atirou para matar. Era muito tiro, o cara estava com um “kit-rajada” na pistola dele, foram mais de 22 disparos. A casa do rapaz tem buraco de bala; ele saiu com a arma, andando e atirando. A cena que a gente viu foi de guerra, um monte de capsulas no chão e a criança tremia, em estado de choque, a esposa também entrou em estado de choque.

Aqui em Guarantã do Norte tá uma bagunça total, todo mundo anda armado aqui. É comum pessoas armadas que sequer tem porte de armas, “é muito CAC (caçadores, atiradores e colecionadores) andando armados aqui. Eles só têm autorização para ir com a arma até um clube de tiros. A vizinhança inteira presenciou o crime, havia aniversário de crianças, várias crianças brincando na rua, a caminhonete dele virou uma arma também, porque ele quase atropelou várias pessoas. Poderia ter atingido a minha casa, eu acabei de chegar à cidade e já estou horrorizado, minha mulher é professora e já pensa em ir embora de Guarantã, porque eu cheguei aqui e o que eu vejo é gente armada para todo lado e não é lugar para constituir minha família, muito menos ter uma casa”, desabafou.

Outro morador endossou a fala de Lucas, “vocês não têm ideia do quanto é perigoso morar hoje em Guarantã. Outro dia um cara armado chegou em um bar ali próximo à praça e disse de cara limpa que estava procurando um cara para matar, como não tinha achado, ia embora. É meu irmão, Guarantã virou faroeste”, disse.

O outro lado

O TV Notícias tenta localizar o casal de bancários que teriam recebido o atirador na casa deles, mas não conseguiu falar com eles. Falamos com o responsável pelo caso, o delegado Dr. Emerson Marques Lima, ele disse que está em Cuiabá e ainda não sabe o sobre fato. Não se sabe do paradeiro do atirador. Nenhuma instituição de Segurança revelou a identificação do suspeito. Estamos à disposição de todos os citados para quaisquer informações que forem necessárias para atualização dessa matéria.

