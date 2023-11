Homem de 21 anos é executado a tiros em Marabá

Marabá: mais um é executado a tiros, desta vez na Folha 33, na noite de sábado

Um morto e dois feridos. Este é o ‘saldo’ macabro em mais uma noite de pistolagem em Marabá, em nova execução a tiros, de uma série que tem ocorrido nas últimas semanas. Para as autoridades, crimes ligados ao tráfico de droga e disputa por áreas entre facções. O crime aconteceu por volta das 20h40 deste sábado (18), em plena Praça da Folha 33, diante de dezenas de testemunhas no ponto mais movimentado daquele núcleo. A vítima fatal foi Antônio Domingos Primo Fernandes, de 21 anos.

Informações que circulavam entre as testemunhas no local, embora nenhuma tenha aceitado dar entrevista formalmente, davam conta de que o assassino chegou de bicicleta, de arma em punho, encontrando os três rapazes em um bar. Aparentemente o que morreu era o alvo principal. O atirador ainda teria ordenado que todos deixassem o local, antes de descarregar a arma na vítima.

Antônio Domingos, que de profissão seria soldador, morreu no local, com tiro na cabeça (e pelo menos outros 6 tiros), os dois colegas dele, que não tiveram nomes confirmados, ainda, foram socorridos por ambulância do Samu e levados ao Hospital Municipal. Já o corpo da vítima fatal foi removido por equipe do IML, por volta das 22 horas, após o trabalho de perícia no local.

A violência assusta os moradores da Folha 33, que têm conhecimento da ação do tráfico de drogas em alguns pontos do bairro, as chamadas “bocas de fumo” e o envolvimento de jovens cada vez mais prematuramente com o crime.

De outro lado, essa ocorrência se soma a outras tantas execuções a tiro nas últimas semanas, sempre nas regiões periféricas da cidade e envolvendo pessoas com passagens pela polícia e algum envolvimento com o tráfico de drogas.

Fonte: Correio de Carajas / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/11/2023/08:14:00

