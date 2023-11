Assassinatos intrigam autoridades em Marabá,no Pará

Itamar Vieira dos Santos, o “Zé da Brita”, foi assassinado na Cidade Jardim na véspera do feriado – (Foto: Evangelista)

Alguns dos homicídios foram praticados à luz do dia. Quase todas as vítimas tinham envolvimento com alguma coisa ilícita. Ninguém foi preso até o momento.

Desde o dia 30 de outubro até o final da tarde de ontem (17), Marabá vem registrando uma série de homicídios que têm deixado a população local apreensiva. A Polícia Civil está investigando os casos e levantando informações sobre as possíveis similaridades, ou não, entre as ocorrências. Até o momento, dez homicídios foram registrados, sendo que três deles já têm autoria identificada.

Em entrevista à reportagem deste Portal (CORREIO), o superintendente de Polícia Civil do Sudeste, delegado Vinicius Cardoso, destacou algumas semelhanças entre as vítimas. Das nove, duas não tinham endereço fixo e eram pessoas em situação de rua. Além disso, cinco eram usuários de entorpecentes, e três estavam envolvidas em crimes de furto, levantando a possibilidade de relação com atividades ilícitas anteriores.

Com relação ao Modus Operandi, seis casos envolvem o uso de arma de fogo, indicando uma preferência por esse método letal. Duas vítimas foram executadas com arma branca e uma única foi morta por disparo não identificado.

PADRÃO

Acerca do perfil, o delegado informa que cinco vítimas eram usuárias de entorpecentes, sugerindo uma possível relação entre o uso de drogas e a vulnerabilidade a crimes violentos. Três vítimas estavam envolvidas em crimes de furto, apontando para uma possível ligação entre atividades ilícitas anteriores e os homicídios. Duas vítimas não tinham endereço fixo e eram consideradas em situação de rua.

Gabriel Santos de Souza foi assassinado a tiros no Bairro da Paz, no dia 15

CENÁRIO

Sobre o contexto, dos homicídios, quatro ocorreram em residências particulares, o que pode indicar uma vulnerabilidade significativa mesmo em ambientes considerados seguros. Três casos ocorreram em vias públicas, sugerindo que a violência não está restrita a espaços privados. Dois homicídios foram cometidos em terrenos baldios, possivelmente indicando áreas menos vigiadas.

Diante da possível relação com facções criminosas, o delegado Vinicius menciona que aproximadamente três a quatro casos podem ter envolvimento com facções criminosas, destacando a presença de disputas entre grupos.

RAZÕES

Questionado sobre as motivações, ele diz que em dois casos, as vítimas foram surpreendidas por disparos enquanto estavam em atividades cotidianas, como lavagem de carro ou consumo de bebidas alcoólicas. Um caso envolveu uma vítima em liberdade provisória por furto, recebendo ameaças, indicando uma possível ligação entre crimes anteriores e o homicídio.

E por fim, uma discussão durante uma bebedeira resultou em um homicídio por arma branca.

Dos nove casos, apenas três têm autoria certa até o momento, refletindo um desafio para as autoridades na resolução desses crimes.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/11/2023/09:49:38

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...