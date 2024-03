Homem de 44 anos morre após receber descarga elétrica em Anapu, no Pará

Duas equipes da Polícia Militar estiveram no local. (Foto: Reprodução)-

Vítima estava no quintal de sua casa quando recebeu uma forte descarga elétrica.

A vítima identificada como Wendel Ribeiro Fernandes” de 44 Anos de idade, morreu após receber uma forte descarga elétrica no quintal de casa. A fatalidade aconteceu por volta das 12h00 deste sábado (02), quando a Polícia Militar de Anapu, no sudoestedo Pará, foi acionada por Populares informando que um homem acabou morrendo após receber uma descarga elétrica na rua Santa Luzia, Bairro Imperatriz.

Uma Guarnição da Polícia Militar fez o deslocamento até o local para atender a ocorrência, onde foram informados por familiares da vítima que “Wendel”, estava realizando um serviço de energia elétrica em uma área alagada do quintal da sua residência, quando recebeu a descarga elétrica e veio a óbito no local.

Equipes da empresa de energia foram acionados para realizar o desligamento da rede elétrica. Uma equipe da Polícia Cívil de Anapu, estiveram no local do fato colhendo informações para os procedimentos cabíveis. O corpo que deveria ter sido removido pela equipe do IML, foi retirado do local por uma funerária do Município.

Fonte: Plantão 24horas News – Repórter Queiroz Filho e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/03/2024/07:59:10

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...