Homem de 63 anos é encontrado morto no Distrito de Caracol -Trairão

Edi Bergamaschi. (Foto:Reprodução) – Deitado sobre uma cama, idoso de 63 anos é encontrado morto em vicinal do Distrito de Caracol

O corpo foi localizado na tarde desta quarta-feira (29), por um vizinho. Nenhum sinal de violência foi detectado.

Um idoso, identificado como Edi Bergamaschi, de 63 anos, foi encontrado morto deitado na cama de sua residência, no distrito de Caracol, em Altamira (PA), na tarde desta quarta-feira (30), por volta das 16h.(A informação e do Plantão 24horas News)

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, o corpo foi localizado pelo filho de um vizinho do idoso. Após a localização, uma guarnição seguiu para o local e constatou a veracidade do fato.

Ainda de acordo com a polícia, não foi detectado nenhum sinal de violência no corpo do idoso, o qual residia na Vicinal do D’Jango, localizada há cerca de 09 km da Rodovia BR-163.

A Polícia Civil foi comunicada sobre o fato e autorizou a remoção do corpo, pela família, até o município de Trairão.

