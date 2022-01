Idoso de 74 anos desaparece na Praia do Furo no Rio Tapajós em Itaituba, no PA

Militares do Corpo de bombeiros realizando buscas (Foto: Reprodução) – Raimundo foi visto por um pescador tomando banho no porto de sua propriedade. As buscas devem reiniciar pela manhã desta sexta-feira (31).

Raimundo José da Silva, um aposentado de 74 anos, é proprietário de uma pequena área no local conhecido como Balneário Praia do Furo. Bastante conhecido, especialmente na área do bairro São José, o aposentado vive sozinho em uma casa que estava sendo reformada pelo filho. Raimundo José mantinha contato frequente com a família. O último dele foi no sábado (25), quando ele convidou a família para que todos passassem a virada de ano na Praia do Furo. (A informação é Portal Mauro Torres)

Militares do Corpo de bombeiros realizando buscas.

Já na manhã desta quinta-feira (30), Raimundo foi visto por um pescador tomando banho no porto de sua propriedade e não mais foi visto. Dado como desaparecido, o homem esteve sendo procurado por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que foi mobilizada para o local, onde foram feitas buscas superficiais. “Segundo o sargento Vasconcelos, a coloração barrenta da água não permite visualizar por mergulho.

“Mas, se não obtivermos êxito nas buscas, teremos que mobilizar uma equipe de mergulhadores para continuarmos a operação. Lamentamos, mas normalmente em situações assim, a tendência é que o corpo venha a emergir a partir de vinte e quatro horas. Mas ainda temos esperança de encontrarmos o cidadão com vida”, resumiu o sargento Vasconcelos.

As buscas aconteceram até o início da noite, sendo suspensas devido à escuridão. “Deveremos retomar as buscas pela manhã somente”, complementou o sargento bombeiro. Por outro lado, amigos e familiares do aposentado informaram que iriam continuar as buscas, inclusive efetuando mergulhos se houver necessidade. “O que a gente quer é encontrar o nosso pai; vamos insistir até encontrar”, disse um filho de Raimundo.

