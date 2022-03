Homem de 80 anos mantinha famílias em MS e SP e agredia duas esposas; uma delas ficou presa em casa por 10 anos, diz polícia

Equipe policial precisou arrombar portão para resgatar vítima. — Foto: Reprodução/PoliciaCivil

Segundo relato da vítima aos policiais, ela era agredida há dez anos e foi ameaçada de morte na manhã desta terça-feira (15) com uma arma.

“Os vizinhos nunca viram essa vítima na rua, sabiam da existência dela só por causa dos gritos quando ela era agredida pelo marido”. O relato é do delegado Thiago José Passos da Silva, que participou de uma operação para resgatar uma mulher de 39 anos, mantida em cárcere privado em Brasilândia (MS), e prendeu o marido dela, 80 anos, suspeito de sequestro e violência doméstica, nesta terça-feira (15). (A informação é do G1/MS)

Com base em denúncias, a polícia compareceu nesta tarde à residência em que a vítima morava há cerca de seis meses. “Achamos o portão trancado, um muro bem alto com o portão bem fechado, com o cadeado do lado de fora”, descreve o delegado.

“Quando começamos a chamar e nos identificamos como policiais, pelo muro, a vítima já começou a chorar e pedir socorro, desesperada. Nós arrombamos o cadeado e fizemos o resgate. Ela estava em uma situação deplorável, em condições de higiene bem precárias”, afirma Thiago.

Segundo o delegado, a vítima tem deficiência mental e foi encaminhada até a delegacia. “Ela relatou que por vários períodos durante esses dez anos ele a manteve em cárcere. Eles residem aqui em Brasilândia há seis meses e durante esse período, segundo informações que nós coletamos, ela ficou em cárcere o tempo todo”, detalha o delegado.

Duas famílias

Na residência em Brasilândia morava também um filho do idoso, que segundo o delegado tem participação nos crimes. “O filho que mora junto é comparsa”. Durante investigações, a polícia de Mato Grosso do Sul descobriu que o idoso manteve até 2021 duas famílias.

“O idoso inclusive tinha uma outra mulher na cidade de Ouro Verde [em São Paulo]. Ele foi preso no ano passado, por agredir essa mulher também. O filho dele tem uma medida protetiva proibindo ele de se aproximar da própria mãe”, detalha Thiago.

Prisão em flagrante

A polícia tomou conhecimento de que o suspeito e o filho dele viajaram para o estado de São Paulo, após as agressões e ameaças à vítima nesta manhã, em Brasilândia. Diante disso, a equipe solicitou apoio das Polícias Civil, Militar e Rodoviária do estado de São Paulo.

“Ele foi abordado em uma rodovia junto com o filho dele, que é comparsa dele. Estava portando um revólver, a arma que ele ameaçou a vítima hoje pela manhã”, afirmou o delegado Thiago.

O idoso e o filho foram localizados pelo grupo tático da Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo, Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), na cidade de Pacaembu (SP), que fica a 96 km da cidade em que a vítima era mantida em cárcere em Mato Grosso do Sul.

“Ambos, pai e filho, foram detidos e serão autuados em flagrante delito por crime de sequestro e cárcere privado, lesão corporal dolosa e porte ilegal de arma de fogo”, diz a polícia de Brasilândia.

