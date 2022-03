Morador de Colíder(MT) morre afogado preso ao cinto de segurança;Carro cai de ponte

Carro cai de ponte e motorista morre afogado em rio de MT (Foto: Reprodução)

Ambrósio Alves de Souza, 62, morreu na noite de domingo (13), após o carro que ele dirigia cair de uma ponte de madeira, no rio Carapa, na zona rural de Colíder (650 km ao Norte de Cuiabá).

De acordo com as informações, passava das 19h quando a polícia foi acionada pela equipe do Corpo de Bombeiros com vítima fatal na estrada do Saltinho. Segundo as testemunhas, o carro caiu dentro do rio. (A informação é do Portal gazetadigital.com.br)

Quando as equipes chegaram, a vítima já estava sem vida dentro do veículo, que estava parcialmente submerso dentro da água. Ambrósio estava com o cinto de segurança.

As causas do acidente ainda serão investigadas, mas de forma preliminar, acredita-se que ele tenha perdido o controle da direção do Fiat Uno ao passar pela ponte.

