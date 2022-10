Homem defeca na mão e joga em parede de comércio na Mato Grosso

(Foto:Reproduçã0) – Caso ocorreu no sábado (1) e imagens foram registradas pela câmera de segurança do local.

Imagens de um homem defecando na mão e jogando as fezes na parede de um comércio na avenida Mato Grosso, no último sábado (1), por volta das 8h da manhã, surpreenderam o comerciante de 30 anos, proprietário do local. As imagens foram puxadas pela câmera de segurança.

O comerciante, que prefere não se identificar, relata que já havia passado pela mesma situação há cerca de três meses, mas na época não possuía câmeras de segurança no local. Ele acreditava se tratar de algum morador de rua, até o episódio inconveniente acontecer de novo no final de semana. “Pensávamos que era um transeunte, ou morador de rua, mas pelas filmagens vimos que é o oposto”, conclui.

Surpreso e enfurecido, o comerciante afirma que está buscando mais informações a respeito do autor, para poder acioná-lo judicialmente. “Ninguém que tenha suas faculdades mentais em dia faria algo assim, em plena Av Mato grosso, movimentada, às 8h da manhã. Providenciamos a limpeza, pois o cheiro era terrível”, diz.

