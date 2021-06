Assalto ao Sicredi no MT -‘Nunca vimos tanta violência’, diz prefeito após quadrilha atacar 2 agências bancárias e fazer reféns em MT

Imagens mostram moradores feitos de reféns de assaltantes e em cima de caminhonetes em Nova Bandeirantes — Foto: Divulgação

Criminosos que agem no estilo Novo Cangaço causaram pânico na população da cidade, que conta com a segurança de seis policiais militares e três policiais civis.

O prefeito de Nova Bandeirantes (MT), César Augusto Perigo (MDB), disse ao G1 nesta sexta-feira (4) que nunca havia ocorrido um assalto no estilo Novo Cangaço na cidade.

Assaltantes atacaram duas agências bancárias na manhã desta sexta-feira (4) na cidade, localizada a 997 km de Cuiabá no extremo norte do estado, próxima à divisa com Amazonas e Pará. Equipes da Polícia Militar da região e de outras cidades atuam para prender a quadrilha.

“Nunca vimos isso por aqui. Já houve o registro de um furto há algum tempo, quando entraram em um banco durante a noite e explodiram o caixa eletrônico. Um caso com extrema violência, como o que vimos nesta sexta-feira, nunca aconteceu na cidade”, disse ele.

De acordo com a Polícia Militar, mais de 30 pessoas foram feitas reféns por 10 homens armados e que estavam usando roupas camufladas. Alguns moradores foram colocados nas carrocerias das caminhonetes usadas pela quadrilha.

Ainda segundo o prefeito, o município, que tem 21 mil habitantes, conta com a segurança de seis policiais militares e três policiais civis.

Ele contou que durante o assalto, foram disparados tiros em prédios públicos que ficam ao lado das agências bancárias que foram invadidas. “Atiraram na prefeitura e eu estava lá dentro”, disse.

Duas pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo e foram encaminhadas para o Hospital Regional de Alta Floresta, a 800 km da capital. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Conforme o prefeito, todos os reféns foram liberados e os criminosos, que estão sendo procurados, atearam fogo em dois veículos utilizados na fuga.

Assalto em Nova Bandeirantes, MT

No assalto, ao estilo Novo Cangaço, os criminosos renderam clientes e funcionários, utilizando-os como escudo humano em frente à duas agências de crédito. Neste tipo de crime, os grupos armados costumam atacar os bancos no período noturno, mas, desta vez, o crime aconteceu durante o dia.

As buscas pelos criminosos são feitas em uma força-tarefa da polícia que conta com reforço do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Eles recebem apoio de uma aeronave do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

Moradores ficam assustados com violência dos criminosos

Policiais do Amazonas e do Pará também estão em Nova Bandeirantes. Eles vão auxiliar a corporação local na busca pelos criminosos.

Em nota, a Sicredi informou que foram levados valores, mas sem detalhar a quantia total. Segundo a rede de crédito um vigilante da unidade também foi levado refém pelos assaltantes, mas acabou liberado.

Em função do assalto, ainda de acordo com a Sicredi, o prédio ficou danificado e permanecerá fechado até que os reparos sejam feitos. A data de reabertura ainda será comunicada.

Assalto na modalidade Novo Cangaço tem reféns em Nova Bandeirantes

