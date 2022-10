Homem de 32 anos é encontrado morto às margens da PA-150, em Tailândia

Até às 9h30 de sexta, ninguém foi preso suspeito de envolvimento no caso (Foto:Reprodução / Portal Tailândia)

Maurilio da Silva Santos supostamente teria envolvimento com o tráfico de drogas e foi localizados dois ferimentos na cabeça por arma de fogo

Maurilio da Silva Santos, de 32 anos, foi encontrado morto no início da manhã desta sexta-feira (7), às margens da rodovia PA-150, perto do trevo que liga Tailândia à cidade Tomé-Açu, no nordeste do Pará. A vítima supostamente foi executada com dois tiros na cabeça.

O homem supostamente teria envolvimento com o tráfico de drogas na vila Turi-Açú, que fica a poucos metros de onde foi achado o corpo e, possivelmente, tenha relação com o crime. Até às 9h30 de sexta, ninguém tinha sido por envolvimento no caso.

Equipes do 45º Batalhão da Polícia Militar (45º BPM) e da Polícia Civil (PC) estiveram no local para colher informações. A Polícia Científica do Pará (PCP) removeu o corpo ao Instituto Médico Legal de Tucuruí. Exames cadavéricos devem ser feitos para identificar a causa da morte.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o homicídio à PM e PC. A reportagem aguarda retorno.

Ajude a polícia nas investigações

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar. (Com informações do O Liberal).

Jornal Folha do Progresso em 07/10/2022/

