Homem denuncia a própria mulher após ela chegar armada em casa

O armamento restrito foi apreendido e será analisado (Foto:Correio de Carajás)

A arma era de uso exclusivo da PM. A mulher que estava portando disse que “encontrou” em um bar

A Polícia Militar do Pará apreendeu uma arma de uso exclusivo da corporação, no município de Conceição do Araguaia, sudeste do estado. O flagrante ocorreu nesta terça-feira (21), após um homem denunciar a própria companheira. Ela chegou em casa armada e ele ficou preocupado. A mulher foi presa.

Quando teve oportunidade, o homem comunicou a polícia sobre a arma e pediu ajuda. Uma equipe da PM então foi à casa do casal. Com autorização, os policiais entraram no imóvel e revistaram. A arma estava escondida debaixo do colchão e carregada com 10 munições intactas. A mulher dormia no momento.

Era uma pistola ponto 40, com identificação serial SZB85354. Imediatamente, a mulher foi presa por posse ilegal de arma e munições de uso restrito. O companheiro dela a acompanhou para dar mais informações na Delegacia de Conceição do Araguaia, mas não deve ser autuado. Já a mulher está à disposição da Justiça.

O casal foi ouvido e um inquérito foi instaurado. No relato, a mulher suspeita disse que havia “encontrado” a arma em um bar. O estabelecimento será investigado também e mais diligências estão sendo feitas para identificar pessoas que possam ter tido contato com ela. Ou um policial, que tenha perdido o armamento.

