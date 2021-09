Pará compra 1 milhão de doses de vacinas contra covid-19

Helder Barbalho mostra vacina adquirida no Butantan (Foto:Governo do Estado de São Paulo)

Imunizantes do Instituto Butantan começam a ser entregues a partir de segunda-feira (27)

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), realizou, nesta quarta-feira (22), a entrega de 2,5 milhões de doses de vacinas contra covid-19, do Instituto Butantan, aos estados do Ceará, Espírito Santo, Pará, Piauí e Mato Grosso. O Pará comprou um milhão de doses, disse o governador Helder Barbalho (MDB). Ele participou de entrevista coletiva à imprensa, em São Paulo. O Grupo Liberal foi o único do Pará que participou do evento.

Doria disse que a vacina CoronaVac é a mais aplicada no mundo. É usada em 32 países. “É o imunizante que mais salvou vidas em torno do mundo”, disse. O Instituto Butantan entregou 100 milhões de doses para o Ministério da Saúde, para o Plano Nacional de Imunização (PNI). Ele acrescentou que todos os estados brasileiros usaram a vacina produzida pelo Instituto.

O govenador Helder Barbalho e outros gestores estaduais foram a São Paulo para receber as doses compradas diretamente do Instituto Butantan

Secom / Governo do Pará

Helder Barbalho disse que é mais um passo na união de esforços em favor da vida dos brasileiros. Ele ressalta que o Pará tem 2,4 milhões de adultos que precisam ser vacinados e ainda não foram.

“Particularmente, devo citar a imunização dos paraenses. Desde o primeiro momento, temos avançado na busca de proteger as pessoas infectadas, garantindo com que o sistema de saúde fosse capaz de assistir à nossa população. Graças à ciência, à pesquisa, a um conjunto de cidadãos que se doam a esta causa, o mundo descobriu a vacina. Está sendo a única alternativa para que possamos os proteger e virar a página deste momento dramático da vida mundial”, declarou o governador.

Sabemos que o Brasil deve ser liderado no campo da saúde pelo Ministério da Saúde, através do PNI, e nós, governadores, dialogamos ao longo esse período para somar esforços que permitissem a chegada na ponta dos benefícios de saúde.

O governador do Pará reconheceu a liderança do Ministério da Saúde no plano nacional de imunização. Porém, disse ter sido necessário que os governadores assumissem a decisão política e adminstrativa de não aguardar o Governo Federal e a iniciativa privada.

“Ressalto isto porque hoje estamos em um dia histórico, em que o Governo do Pará faz a aquisição direta de vacina para ampliar e acelerar a imunização da nossa população Esta é a palavra: soma. Para imunizar o maior número de paraenses e proteger a nossa população e salvando vidas, festejo a parceria com o governo de São Paulo, o Butatã e a ciência, somano à parceria do Ministério da Saúde”, concluiu Helder.

Doria destacou esforço e dedicação de Helder no programação de imunização no Pará e que o Pará tem, sim, compromisso com a ciência e saúde.

Por:Dilson Pimentel

